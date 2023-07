Prefeitura de Sete Lagoas define expediente diferenciado em dias de jogos do Brasil na Copa Feminina

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou, nesta sexta-feira, 21 de julho, o Decreto nº 7.042 que define diretrizes para o expediente de trabalho, em todos os setores da administração direta e indireta de Sete Lagoas, em dias úteis em que estão previstos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. A medida foi justificada pelo prefeito Duílio de Castro como reconhecimento ao importante papel das mulheres não só no cenário esportivo, mas também em todos os segmentos da sociedade.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

“Esta iniciativa é consolidada no futebol masculino e agora chegou à vez de reforçar a torcida pelas meninas do Brasil. Reconhecemos a importância do futebol feminino para o nosso país. As mulheres são destaque no primeiro escalão e em todos os setores da nossa administração. Isso mostra nosso respeito, admiração e confiança por todas as mulheres. Vamos torcer por esta taça inédita. Boa sorte ao nosso time de guerreiras”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Nas datas dos jogos da primeira fase, o expediente na Prefeitura de Sete Lagoas será de 12h às 17h. Esta regra será aplicada na próxima segunda-feira, 24, quando o Brasil estreia contra a seleção do Panamá, às 8h, e no dia 2 de agosto (quarta-feira) dia da partida entre Brasil e Jamaica às 7h. Vale ressaltar que a seleção ainda jogará no sábado, 29, às 7h, data em que não há expediente na administração.

Esse escala especial não se aplica ao pessoal de serviços considerados indispensáveis e essenciais, principalmente os ligados ao atendimento na saúde.

Com Prefeitura de Sete Lagoas