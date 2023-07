Comitiva acompanha evolução do projeto da Estação de Tratamento de Esgoto de Sete Lagoas

A obra de maior alcance ambiental de Sete Lagoas está em ritmo acelerado e nesta sexta-feira, 21 de julho, recebeu a visita de uma representativa comitiva liderada pelo Prefeito Duílio de Castro. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-MG), membros da instituição, vereadores e diretores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) conferiram detalhes da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Foi possível conhecer como será captado e tratado todo o esgoto do município.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A visita começou às 8 horas na estrutura que está sendo construída na comunidade de Areias, após o bairro Tamanduá, ocupando um terreno de aproximadamente 130.000 m². “Esta é obra mais importante de nossa administração e também da história de Sete Lagoas. A ETE terá condições de tratar mais de 500 litros de esgoto por segundo e isso colocará fim a triste realidade de despejar esgoto no meio ambiente. Esta visita foi importante para mostrar, mais uma vez, a grandeza deste projeto”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Uma das principais atribuições do Legislativo é fiscalizar onde estão sendo aplicados recursos sob responsabilidade da Prefeitura. Os representantes da Câmara Municipal aprovaram o andamento do projeto e demonstram ótimas expectativas. “Isso é cuidar do meio ambiente e da saúde humana. Uma obra que vai ficar na história de Sete Lagoas”, comentou o vereador Ismael Soares. “Esta é a obra do século. Temos a consciência que Sete Lagoas passa a figurar entre as cidades que estão em paz com o meio ambiente”, completou o vereador presidente da Câmara, Caio Valace.

A ETE tem um potencial de beneficiar não só Sete Lagoas, mas toda Minas Gerais. Sua capacidade de operação vai colocar a cidade em outro patamar quando se trata de saneamento urbano. “Importante mostrar para os representantes do CREA a grandiosidade deste projeto. A obra já está 60% executada e hoje estamos em uma fase importante do planejamento. Será um grande passo para despoluir a bacia do Rio das Velhas”, ressaltou Robson Machado, presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

A comissão de engenheiros do CREA conheceu cada ponto da ETE. Projeto de captação e todas as fases do tratamento formam um imponente complexo da engenharia. “Esse trabalho da Prefeitura é muito importante, pois saneamento é vida. Uma obra que segue todos os preceitos legais e é uma das maiores de Minas Gerais. Parabenizo o prefeito Duílio e o engenheiro Robson Machado por esta visão de futuro”, comentou engenheiro Lúcio Fernando Borges, presidente do CREA-MG.

REALIDADE ATUAL

Sete Lagoas coleta cerca de 97,5% de seu esgoto sanitário, mas somente 10% deste total são tratados por meio de mini-estações sob responsabilidade do SAAE. Os outros 90% são despejados “in natura” nas bacias do córrego dos Tropeiros e do ribeirão Matadouro, chegando até o Rio das Velhas. Por isso, a construção da ETE é o projeto de maior alcance ambiental da história de Sete Lagoas e, também, da região.

A ETE

O projeto vai implantar um sistema de interceptação unificando e sistematizando o esgotamento sanitário do município com a ETE. A capacidade inicial é de 510,73 litros/segundo. O empreendimento terá uma única unidade para atender às duas bacias hidrográficas da sede do município. O sistema de tratamento contará seis novos interceptores, perfazendo aproximadamente 31 km. O tratamento do esgoto sanitário será em duas fases, uma anaeróbica, constituída por reator do tipo UASB, e outra aeróbica, composta por filtros biológicos percoladores e decantadores secundários.