Reunião na Seltrans debateu medidas contra o 'pula catraca' em Sete Lagoas

Uma reunião aconteceu na tarde de ontem (20) na sede da Secretaria Adjunta de Segurança, Trânsito e Transporte Urbano (Seltrans) para debater medidas contra o "pula catraca" em Sete Lagoas, prática de burlar o pagamento das passagens de ônibus no transporte coletivo municipal. Estiveram presentes a Polícia Militar de Minas Gerais na pessoa do Major Soares (Subcomandante do 25º Batalhão da PM), do Tenente Geordane (Comandante da 27ª Cia. do 25º Batalão da PM), do Tenente Nilson (Comandante de Setor da 27ª Cia. do 25º Batalhão da PM), o Comandante da Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas, Sérgio Andrade, o Secretário Adjunto de Segurança, Trânsito e Transporte, Wagner Augusto de Oliveira, e representantes da TURI e Cooperseltta.

Foto: Seltrans / Divulgação

O principal objetivo da reunião foi discutir a segurança nos coletivos da cidade com propósito de criar estratégias e protocolos que coíbam a prática de crimes, especificamente o de "pular a catraca" sem o pagamento da passagem. Isso lesa o patrimônio das empresas que prestam o serviço de transporte coletivo além de causar insegurança a todos os usuários da modalidade, conforme matéria veiculada durante a semana (relembre aqui).

Dessa maneira, a PM repassou às empresas a conduta a ser tomada pelos motoristas e auxiliares de viagem, as formas de acionamento das forças de segurança, bem como a criação de operações para coibir práticas nesse sentido. Outro ponto discutido na reunião foram as possíveis adequações nos coletivos para reforçar a segurança, tais como reforço de câmeras internas e nas catracas.

Da Redação

Fonte: Seltrans