Tempo em Sete Lagoas: Céu limpo e sem chuvas marcam o fim de semana

O fim de semana em Sete Lagoas será marcado por um céu ensolarado no sábado, com temperaturas variando entre 13°C e 26°C. No domingo, o sol também predominará, acompanhado de temperaturas entre 12°C e 27°C. Não há previsão de chuvas para o fim de semana, apenas ventos do leste com velocidade de 19km/h.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

No sábado, dia 22 de julho, a cidade amanhecerá com algumas nuvens e névoa, mas o sol logo tomará conta do céu. As temperaturas variarão entre 13°C na mínima e 26°C na máxima, garantindo uma sensação térmica amena.

Quanto à possibilidade de chuva, não há expectativa de precipitações, mantendo o índice de chuva em 0mm e 0%. O vento soprará do leste a uma velocidade de 18km/h, e os níveis de umidade variarão entre 38% a 94% durante o dia.

Já no domingo, dia 23 de julho, a temperatura mínima será ligeiramente mais baixa, marcando 12°C, mas a máxima atingirá os 27°C. O sol continuará predominando, embora seja possível observar nevoeiro ao amanhecer. Durante a tarde, as nuvens aumentarão gradualmente.

Assim como no sábado, não há previsão de chuvas para o domingo, mantendo o índice de chuva em 0mm e 0%. O vento sopra do leste, com uma leve intensificação em relação ao dia anterior, alcançando os 19km/h. Quanto à umidade do ar, espera-se que oscile entre 51% a 95%.

Da redação com INMET