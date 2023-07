Sete Lagoas terá dia nublado na segunda-feira (24)

A segunda-feira 24/07 amanheceu com chuva leve em alguns pontos da cidade e temperatura na casa dos 14 ºC. A tendência é que o céu permaneça carregado ao longo do dia, embora seja baixa a possibilidade de mais chuva.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A madrugada de domingo para segunda já apresentava algum acúmulo de nuvens no céu. Com o raiar do sol às 06h28 veio também uma chuva leve relatada em vários bairros de Sete Lagoas, fazendo com que muitas pessoas recorressem ao guarda-chuva no caminho para o trabalho.

A temperatura mínima ficou em 14 ºC no início da manhã e sobe até a máxima de 26 ºC por volta da 17h.

Espera-se que o céu continue nublado durante toda a segunda-feira, até mesmo com a presença de alguns nevoeiros. Mas não há previsão de mais chuva durante o dia.

Da Redação com Climatempo