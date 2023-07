'Um dia no Parque' promoveu atividade física e educação ambiental na Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas

No domingo (23/07) vários visitantes do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato (MNEGRM) em Sete Lagoas participaram de Um dia no Parque, campanha que também envolveu mais de 300 Unidades de Conservação em todo o país.

Foto: MNE Gruta Rei do mato / Divulgação

Na programação da Gruta do Rei do Mato as atividades foram a Trilha do Mirante e da Lagoa e visitações à Gruta e Grutinha.

A campanha Um dia no Parque proporciona aos cidadãos contato com a natureza e experiências sobre o trabalho de preservação nas unidades, conscientizando cada vez mais o público sobre a importância da educação ambiental.

As atividades na Gruta Rei do Mato tiveram como parceira a Aldeia Interativa Esportes Livres.

Confira mais imagens desse dia:



