Sete Lagoas e outras seis cidades vão receber recursos para segurança nas escolas

O Governo Federal anunciou investimento de R$ 170 milhões em recursos destinados a municípios e estados para combater a violência escolar, após uma série de ameaças de massacres e episódios de violência em instituições de ensino registrados no país no primeiro semestre deste ano. Sete Lagoas é uma das cidades contempladas em Minas Gerais junto com outras seis, além do governo estadual.

Foto: Dirceu Aurelio / Imprensa MG

Dentro do programa Escola Segura, o estado de Minas Gerais receberá R$ 2,9 milhões para serem investidos em ações estaduais de prevenção, rondas, qualificação dos profissionais de segurança, pesquisas e monitoramento cibernético. Adicionalmente, sete municípios mineiros tiveram seus projetos aprovados no edital do Ministério da Justiça e receberão um total de R$ 4,9 milhões para aplicação direta na área de segurança escolar.

O maior repasse individual será destinado à cidade de Belo Horizonte, com R$ 986 mil, e os demais municípios contemplados no estado são Sete Lagoas, Juiz de Fora, Patrocínio, Ipatinga, Pirapora e Andradas.

Esses repasses estão vinculados ao Programa de Ação na Segurança (PAS), um amplo pacote de segurança pública que será implementado em colaboração com estados e municípios. A expectativa do governo federal é investir mais de R$ 1 bilhão a partir de agosto.

Adicionalmente, em Minas Gerais, além dos investimentos em segurança nas escolas, sete municípios foram listados como prioritários para projetos de Cultura no âmbito do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronasci 2. Esses municípios são Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valadares, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves e Santa Luzia. O valor total do edital para o país é de R$ 30 milhões.

Confira abaixo o valor que cada cidade de Minas Gerais receberá para investimentos em segurança nas escolas:

Sete Lagoas: R$ 641.820,28

Juiz de Fora: R$ 787.480,93

Andradas: R$ 420.000,00

Pirapora: R$ 695.053,32

Belo Horizonte: R$ 986.436,25

Ipatinga: R$ 698.424,86

Patrocínio: R$ 716.010,00

Da Redação

Fonte: O Tempo