Prefeitura de Sete Lagoas inicia obra de pavimentação da rua Benjamin Constant nesta terça-feira

Uma das principais ruas da região central de Sete Lagoas recebe, a partir desta terça-feira, 24 de julho, obras para implantação de um novo piso. O serviço será realizado em toda extensão da via e tem previsão de conclusão para sábado, 29. Durante este período, a circulação de ônibus do transporte coletivo seguirá outro percurso.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Esta é a primeira obra viária de um cronograma definido pela Prefeitura que também prevê a recomposição do asfalto da avenida Raquel Teixeira Viana. Neste corredor de trânsito também estão previstas as revitalizações das praças Martiniano de Carvalho (Praça do Canaan) e do Maçom. “Este um corredor, que recebe um grande fluxo de veículos diariamente, e um asfalto novo garantirá mais segurança e fluidez”, avalia o prefeito Duílio de Castro.

O serviço coordenado pela Secretaria Municipal de Obras começa na manhã desta terça-feira, 25, e o cronograma só será adiado em caso de chuva. “Vamos retirar o asfalto ruim, trocar a base e fazer o novo recapeamento”, explica Antônio Garcia Maciel, secretário municipal de Obras. Durante o período de obra, o trajeto do transporte coletivo seguirá pelas ruas Paulo Frontin, Benedito Valadares, Quintino Bocaiúva, Hugo Santos Silva até chegar a Raquel Teixeira Viana sentido bairro Canaã.

Com Prefeitura de Sete Lagoas