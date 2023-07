Guarda Municipal de Sete Lagoas obtém maior pontuação para receber recursos do Programa Escola Segura

Sete Lagoas foi muito bem classificada no Programa Nacional de Segurança nas Escolas, do Governo Federal. O programa visa a criação de medidas para reforçar a segurança nas instituições de ensino, diante do aumento de ameaças de massacres e atos violentos ocorridos em escolas durante o primeiro semestre de 2023. No total serão R$ 170 milhões destinados a municípios e estados para implementar ações de prevenção à violência escolar.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Minas Gerais receberá cerca de R$ 7,9 milhões. Sete Lagoas deve receber R$ R$ 641.820,28 já que, além da pontuação, o total de habitantes também é levado em consideração, entre outros fatores. As demais cidades beneficiadas são Juiz de Fora (23), Belo Horizonte ( 21) Andradas (23), Pirapora (22), Patrocínio (16) e Ipatinga (16).

"Foram um total de 789 propostas de todo o país, com apenas 241 habilitadas e 132 que passaram para a fase de análise e diligências. Entre os municípios mineiros, ficamos em primeiro lugar com 28 pontos de um total de 40. A nível nacional, somos o 19º colocado", comemora o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Sérgio Andrade. O Comandante ainda salienta que todo o recurso é exclusivo para o Patrulhamento Escolar. No projeto de Sete Lagoas foram pedidos três viaturas, um drone e seis sparks.

O programa Escola Segura destinará investimentos abrangendo ações preventivas, rondas escolares, capacitação de profissionais da segurança, além de cursos que contemplem o acolhimento, escuta ativa e encaminhamento para a rede de proteção às crianças e adolescentes, pesquisas e diagnósticos, bem como fortalecimento da investigação e monitoramento cibernéticos. Os investimentos fazem parte do Programa de Ação na Segurança (PAS), que prevê um amplo pacote de ações voltado para segurança pública em parceria com estados e municípios. A previsão é que, a partir de agosto, o governo Federal invista mais de R$ 1 bilhão para fortalecer a segurança nas escolas, garantindo um ambiente seguro para alunos, professores e funcionários.

Investimentos

Antes mesmo dos casos de ataques em escolas, a Prefeitura de Sete Lagoas já vinha investindo na segurança de suas unidades de ensino. Em agosto do ano passado foi instalada uma central de videomonitoramento na sede da GCM com câmeras em todas as escolas, além de botão do pânico e, a partir desse ano, a presença ostensiva de agentes municipais de segurança na ronda escolar durante a entrada e saída de alunos, além de palestras junto à comunidade escolar e servidores. A Secretaria Municipal de Educação também realizou vários cursos de capacitação voltados para diretores, professores e auxiliares na identificação e combate de potenciais casos de violência nas escolas municipais.

