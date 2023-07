Gruta Rei do Mato fará queima controlada para prevenir incêndios

Para prevenir incêndios florestais, o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato (MNEGRM) realiza nesta semana queima controlada no entorno da Unidade de Conservação, em faixa de capim invasor às margens das Rodovias BR 040 e MG 238 em Sete Lagoas. A ação vai ocorrer das 08h às 17h nos dias 26, 27 e 28 de julho. Durante esse período, a Unidade pede que a população não chame os Bombeiros Militares pelo 193 para ocorrências na Gruta Rei do Mato.

A equipe do IEF/Monumento junto ao Corpo de Bombeiros, Brigada Amda e Brigadistas Voluntários estarão empenhados no Manejo Integrado do Fogo para eliminar os pontos de maior risco de incêndio.

Esse método tem sido eficaz e é importante também para otimizar o uso dos recursos na prevenção e combate aos incêndios.

Para mais informações, entre em contato no WhatsApp (31) 3775 2695 ou e-mail mnegreidomato@meioambiente.mg.gov.br.

Da Redação com MNEGRM