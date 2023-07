Câmera de segurança flagra batida entre carros na rua Santa Juliana em Sete Lagoas

Uma batida entre dois carros foi registrada por uma câmera de segurança no cruzamento das ruas Santa Juliana com Guanumbi em Sete Lagoas. A colisão ocorreu no último sábado (22/07) às 06h30. Um dos veículos teve sérios danos na parte da frente, enquanto outro foi atingido na lateral esquerda.

O veículo Fox preto trafegava pela rua Guanumbi quando, ao chegar no cruzamento com a rua Santa Juliana, colidiu-se com um Palio branco.

O Fox chegou a rodar na pista e parar no outro sentido. O Palio, por sua vez, teve a frente bastante danificada e não conseguiu prosseguir.

As imagens mostram que o condutor do Palio desce de carro para averiguar a situação e na sequência o Fox retorna pela mesma rua Guanmbi, em sentido oposto.

