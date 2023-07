Mutirão de limpeza da Prefeitura de Sete Lagoas chega com força total na região do Belo Vale I

O mutirão de limpeza da Prefeitura de Sete Lagoas chegou a sua 5ª etapa do ano com uma verdadeira força-tarefa nos bairros Belo Vale I e Orozimbo Macedo. As equipes iniciaram as visitas na manhã desta terça-feira, 25, e continuam até a próxima sexta-feira, 28 de julho. Nas regiões dos bairros Alvorada, Cidade de Deus, Itapuã I e II, Brasília e Anchieta a ação foi muito bem-sucedida recolhendo toneladas de entulhos.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Além de retirar todo o material inservível, fazer capina e podar árvores, o trabalho é uma oportunidade de identificar situações atípicas que podem colocar em risco a vida humana. “Em Sete Lagoas temos um problema cultural onde as pessoas criam animais nos quintais e acabam oferecendo condições ideais para a proliferação do mosquito transmissor da leishmaniose e de animais peçonhentos. Além disso, juntam folhas nos pés das árvores, isso também é preocupante. Tudo deve ser devidamente embalado e dispensado como lixo”, explica Patrícia Silveira, coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses.

A cooperação dos moradores é fundamental para que o mutirão alcance seus objetivos. Além de deixar entulhos na parte de fora de seus imóveis, devem facilitar o acesso dos agentes. Esse trabalho de campo também envolve um conjunto de informações e orientações repassadas pelos próprios agentes. “Nos mutirões temos uma panorâmica dos ambientes. Muitas vezes pensamos em leishmaniose e encontramos situação favoráveis ao mosquito transmissor da dengue e proliferação do caramujo africano. Por isso, é muito importante esclarecer aos moradores sobre a prevenção de várias doenças”, ressalta Cassiana Eudocia, supervisora do setor de Combate ao Pernilongo e Caramujo Africano.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A população deve ficar atenta. O mutirão também será realizado nos próximos meses em outras regiões. A partir do dia 28 de agosto será a vez dos bairros Belo Vale II e Jardim dos Pequis. Em caso de situações de risco, denúncias podem ser feitas por meio do Disque Dengue (160), pelo telefone 155 da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e também na Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom