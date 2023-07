Tempo em Sete Lagoas: Temperaturas variando entre 15°C e 27°C; baixa probabilidade de chuva

Sete Lagoas se prepara para uma quarta-feira de sol com algumas nuvens, mas também com previsão de chuvas rápidas durante o dia e à noite. As temperaturas variarão entre 15°C e 27°C, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A umidade oscilará entre 57% e 97%.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

A manhã será marcada por sol, mas muitas nuvens também estarão presentes no céu. Na tarde, o sol continuará predominando, porém, existe a chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, há possibilidade de chuvas isoladas.

Em relação às temperaturas, os termômetros devem registrar mínima de 15°C e máxima de 27°C, proporcionando um dia com variações térmicas consideráveis.

Além disso, é importante destacar que a previsão de chuva para o dia é de 5mm. Os ventos soprarão do leste-nordeste a uma velocidade de aproximadamente 14 km/h, o que pode influenciar nas condições climáticas.

Quanto à umidade, ela variará entre 57% e 97%, mostrando que a atmosfera estará com índices variáveis ao longo do dia.

Portanto, é importante que os moradores de Sete Lagoas estejam preparados para as condições climáticas desta Quarta-feira, lembrando-se de se protegerem em caso de chuvas e de se manterem informados sobre possíveis mudanças na previsão do tempo.

Da redação com informações do INMET