Assistência Social em Movimento levou serviços gratuitos e entretenimento para o Barreiro

Mais uma edição do projeto Assistência Social em Movimento foi realizada nesse sábado, dia 22, na comunidade do Barreiro. O programa visa levar assistência social, lazer, cultura e informação, por meio de uma parceria entre alguns setores da Prefeitura e a iniciativa privada. A cada mês a edição é realizada em uma comunidade. "Hoje estamos no Barreiro, com diversos profissionais das mais distintas áreas de atuação, para proporcionar à população cursos, consultas, cortes de cabelo e muito mais", comentou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Entre os serviços oferecidos à população, estavam doações de mudas de árvores por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, todos os serviços e informações do Centro de Referência Social (CRAS), informações sobre prevenção de doenças, adoção de animais por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica e Centro de Controle das Zoonoses (CCZ), oferta de bolsas para cursos técnicos e graduações por meio das faculdades Atenas e Promove, Victória Escola de Inglês, aferição de pressão e glicose, cortes de cabelo por meio do Instituto Mix, ofertas de consultas oftalmológicas com os Amigos da Visão, além da presença de representantes do Legislativo e uma aula de capoeira.

Essa edição contou com as presenças das equipes dos vereadores Eraldo da Saúde e Gilson Liboreiro. "É muito importante para aproximar a comunidade dos pedidos de mais necessidades. Estamos aqui com toda nossa equipe apoiando mais um evento e estreitando laços com a população", afirmou o vereador Gilson Liboreiro. A população presente ficou satisfeita com a realização do programa na comunidade, participou da aula de capoeira e usufruiu dos demais serviços oferecidos no evento. "O Barreiro não tinha nada, hoje podemos contar com aulas de ginástica, além do CRAS, que atende às necessidades da população", salientou a moradora Solange Teixeira.

O SMASDH em Movimento é realizado um sábado por mês, em um dos pontos de atendimento do CRAS. A próxima edição será no Jardim dos Pequis, no dia 19 de agosto, no Céu das Artes. Siga as redes sociais da Prefeitura de Sete Lagoas e fique por dentro das demais edições.

Com Prefeitura de Sete Lagoas