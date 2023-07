Grave acidente com vítima fatal interdita BR-040 em Nova Lima

Na manhã desta quarta-feira (26 de julho), um trágico acidente envolvendo três veículos interdita a BR-040, no trecho próximo ao condomínio Alphaville, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. Os serviços de resgate do Corpo de Bombeiros e ambulâncias da Via 040 foram rapidamente mobilizados para o local.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida no acidente, conforme foi confirmado pelas autoridades presentes. Além disso, um motorista ficou gravemente ferido e preso às ferragens de uma Fiat Fiorino. As equipes de resgate trabalharam incansavelmente para retirá-lo do veículo e encaminhá-lo ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Para esse fim, o Arcanjo, helicóptero especializado do Corpo de Bombeiros, foi acionado.

Inicialmente, havia informações sobre três vítimas, porém, após a chegada dos bombeiros ao local, constatou-se que havia apenas duas pessoas feridas. Acredita-se que a terceira vítima pode ter sido socorrida por terceiros antes da chegada das equipes de emergência.

Da redação com O Tempo