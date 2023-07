Obras da Prefeitura de Sete Lagoas na rua Benjamin Constant seguem até sábado

Uma das principais ruas da região central de Sete Lagoas, a Benjamin Constant, recebe, ao longo desta semana, obras para implantação de um novo piso. Durante este período, os veículos devem usar um outro percurso, seguindo pela rua Paulo Frontin e virando na rua Floriano Peixoto. Já o transporte coletivo deve seguir até a rua Bernardo Valadares, virando na rua Quintino Bocaiúva.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Esta é a primeira obra viária de um cronograma definido pela Prefeitura que também prevê a recomposição do asfalto da avenida Raquel Teixeira Viana, com as obras a serem iniciadas ainda esta semana. "Este um corredor, que recebe um grande fluxo de veículos diariamente, e um asfalto novo garantirá mais segurança e fluidez", avalia o prefeito Duílio de Castro.

A empresária Jussara Vilaça de Vasconcelos, da Pedra Grande Turismo, mora na rua há mais de 40 anos e também possui seu empreendimento comercial em frente à sua residência. "Toda hora a gente assusta com o barulho de um carro. Os motoristas xingam muito e a gente se assusta toda hora na agência", diz a empresária, em referência às deformações na pista. "Tomara que termine logo e a Prefeitura faça um trabalho bem bacana aqui. A rua merece e nós também", completa.

O prefeito Duílio de Castro, o vereador Ivan Luis, autor do requerimento de revitalização da rua, e o secretário de Obras Antônio Garcia Maciel, conversaram com moradores e trabalhadores da rua e acompanharam os trabalhos na tarde desta terça-feira, 25. "Uma obra que há muito tempo a população aguardava e graças ao requerimento do vereador Ivan Luiz, iniciamos esse serviço tão importante para melhorar o fluxo de veículos na região central da cidade. Vamos aproveitar e repavimentar a avenida Raquel Teixeira Viana até a esquina com a avenida Renato Azeredo e também revitalizar a Praça do Canaã", anunciou o prefeito.

"Como diz o prefeito, é uma obra a mais e um problema a menos. Agradeço a ele, que prontamente atendeu nosso pedido. É uma rua de trânsito intenso e que dá acesso a vários bairros de Sete Lagoas. Parabenizo também aos moradores e comerciantes, que em breve terão uma nova rua Benjamin Constant", comemorou o vereador Ivan Luiz. O serviço é realizado em toda extensão da via e tem previsão de conclusão para este sábado, 29 de julho.

Com Prefeitura de Sete Lagoas