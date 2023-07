Prefeitura de Sete Lagoas anuncia pagamento dos servidores para sexta

O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade anunciaram nesta quarta-feira, 26, uma ótima notícia para todos os servidores da Prefeitura de Sete Lagoas. O pagamento da folha salarial que tradicionalmente é realizado no dia 30 será antecipado para a próxima sexta-feira, 28 de julho.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A medida reforça o compromisso da administração municipal de sempre valorizar o funcionalismo. “A valorização dos servidores foi uma prioridade desde o início da gestão. Como o dia 30 será no domingo, decidimos antecipar para prestigiar, mais uma vez, quem está garantindo esse desempenho tão positivo de nosso governo”, destacou Duílio de Castro. “Esta prioridade é indiscutível e, com este planejamento, o servidor trabalha mais satisfeito e quem ganha com isso é o cidadão. Eles merecem”, completou Dr. Euro de Andrade.

O prefeito aproveitou a oportunidade para tranquilizar os servidores sobre o processo de transição de contas bancárias. Esta necessidade surgiu após a Caixa Econômica Federal conquistar, por meio do Processo Licitatório nº 067/2023 (Pregão Eletrônico nº 120/2023), este direito. “Prorrogamos o prazo de contrato com o Itaú para garantir um fluxo perfeito nesta transição. Todos podem ficar tranquilos que o processo de abertura de contas está muito bem organizado e cada setor da Prefeitura vai informar sobre agendamento de datas e horários. Ninguém ficará sem pagamento quando este processo for consolidado”, ressaltou.

