Alerta em Sete Lagoas: Medidas simples podem manter escorpiões longe de residências e evitar acidentes

A cidade de Sete Lagoas enfrenta uma invasão de escorpiões nas últimas semanas, e o problema se torna mais crítico com a aproximação do mês de agosto, quando a reprodução dos escorpiões atinge seu ápice, aumentando a concentração de veneno nas fêmeas. Esses animais são peçonhentos e suas picadas podem causar sérios problemas à saúde humana. Medidas preventivas, como manter lixos fechados, limpar jardins e quintais, usar telas em portas e janelas, e evitar que roupas de cama encostem no chão, podem ajudar a evitar encontros indesejados.

Em caso de picada, é crucial procurar atendimento médico imediato, especialmente em crianças, que são mais vulneráveis ao veneno. O uso de produtos químicos não é recomendado para o controle de escorpiões em áreas urbanas. A conscientização da população é essencial para minimizar a incidência de acidentes.

Foto: Reprodução/Pixabay

Os escorpiões são parentes das aranhas e dos carrapatos e pertencem à classe dos aracnídeos. Eles são peçonhentos, o que significa que suas picadas podem causar sérios problemas à saúde humana. Dados de 2021 revelam que o Brasil registrou mais de 154 mil acidentes causados por picadas de escorpião, o que evidencia a relevância de estar atento a esses animais perigosos.

Esses animais são conhecidos por se refugiarem em diversos locais, como amontoados de madeira, pedras, fendas de parede e atrás de móveis, o que torna a sua identificação e combate ainda mais desafiadores.

Em relação à presença urbana, algumas espécies estão adaptadas ao ambiente das grandes cidades e tendem a se multiplicar nos centros urbanos, especialmente no verão, devido ao clima quente e úmido, que favorece o aparecimento desses animais. No entanto, vale destacar que acidentes com escorpiões podem ocorrer durante todas as estações do ano, inclusive no inverno.

O Brasil abriga quatro principais espécies de escorpiões:

Escorpião-amarelo (Tityus serrulatus): Encontrado em todas as regiões do país, esse é o mais preocupante por ser considerado o mais venenoso. Um dado curioso é que esse escorpião se reproduz por partenogênese, o que significa que as fêmeas procriam sem a necessidade de fecundação por machos.

Escorpião-marrom (Tityus bahiensis): Encontrado principalmente na Bahia e em algumas regiões do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Escorpião-amarelo-do-nordeste (Tityus stigmurus): Essa espécie também reproduz sem a necessidade de um macho. É a mais comum no Nordeste do Brasil, mas há alguns registros em estados como São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Escorpião-preto-da-amazônia (Tityus obscurus): Apontado como o principal causador de acidentes e óbitos por picadas de escorpião na região Norte e no estado do Mato Grosso.

Os sinais e sintomas após uma picada de escorpião incluem dor imediata no local da picada, sensação de formigamento, vermelhidão e suor. Especialmente em crianças, que são mais vulneráveis ao veneno, podem surgir outros sintomas como tremores, náuseas, vômitos, agitação incomum, produção excessiva de saliva e hipertensão, entre outros.

É importante frisar que todos os escorpiões são venenosos, e o risco de envenenamento varia conforme a quantidade e a toxicidade do veneno de cada espécie. Cerca de 87% dos acidentes são considerados leves e não requerem a aplicação de soro antiescorpiônico. Esse tratamento está disponível somente em hospitais de referência do Sistema Único de Saúde (SUS).

Medidas preventivas são fundamentais para evitar encontros com esses animais indesejados. Uma vez que os escorpiões urbanos se alimentam principalmente de baratas. Para evitar encontros indesejados, é importante:

Manter lixos bem fechados para evitar baratas, moscas e outros insetos que sejam alimento dos escorpiões;

Manter jardins e quintais limpos. Evitar acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção nas proximidades das residências;

Em casas e apartamentos, utilizar soleiras nas portas e janelas, telas em ralos do chão, pias e tanques;

Afastar camas e berços das paredes;

Evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão.

O Ministério da Saúde não recomenda o uso de produtos químicos, como pesticidas, para o controle de escorpiões em ambiente urbano, uma vez que esses produtos não apresentam eficácia comprovada nessa finalidade. Além disso, o uso inadequado desses produtos pode fazer com que os escorpiões se desloquem, aumentando o risco de acidentes. O mais indicado é adotar medidas de prevenção e, em caso de picada, procurar atendimento médico imediato.

Portanto, a conscientização da população sobre os riscos e as medidas preventivas é fundamental para minimizar a incidência de acidentes com escorpiões e garantir a segurança e a tranquilidade das famílias brasileiras.

Da redação, Djhessica Monteiro.