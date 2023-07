Prefeitura inicia fresagem e recapeamento da avenida Raquel Teixeira Viana

Nos próximos 15 dias motoristas, ciclitas e pedestres devem ter atenção redobrada ao transitarem pela avenida Raquel Teixeira Viana, entre a avenida Renato Azeredo e a Praça Martiniano de Carvalho (Praça do Canaã). Tiveram início, na manhã desta quinta-feira, 27 de julho, as obras de fresagem e recapeamento do trecho. Trata-se da primeira parte da obra, que compreende também o percurso da Praça do Canaã até a rua Santos Dumont, na região dos velórios, ligando a via à rua Benjamin Constant, que teve os trabalhos de recapeamento iniciados na última terça-feira, 25.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Em breve as praças do Maçom (esquina com avenida Renato Azeredo) e Martiniano de Carvalho também serão totalmente revitalizadas, criando um corredor de fluxo rápido de veículos que compreenderá, ainda, a avenida Marechal Castelo Branco, na fase final de paisagismo após uma ampla reforma. "Os trabalhos de fresagem e recapeamento da avenida Raquel Teixeira Viana serão executados no sistema de siga e pare, em meia pista, causando o mínimo de impacto possível para o trânsito. Mesmo assim, diante do grande número de comércios e por ter o Hospital Municipal, pedimos aos motoristas que evitem o local nesse período", sugere o engenheiro responsável pela obra, Cristian Robert.

"Em nossa gestão já pavimentamos, calçamos e repavimentamos mais de 120 ruas e avenidas da cidade, não apenas na região central, mas também em vários bairros como Padre Teodoro, Alvorada, Canadá, Interlagos e Cidade de Deus, entre outros. Em breve anunciaremos também novas pavimentações de importantes avenidas como Sabará, Dalton, JK e Padre Tarcísio. Será o maior programa de revitalização asfáltica da história recente de Sete Lagoas", afirma o prefeito Duílio de Castro.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom