Anexo do Mercadão recebe o 3º Encontro de Filatelia e Numismática no sábado

Os apaixonados por cédulas, moedas e selos antigos ou raros têm mais um encontro marcado no próximo dia 29 de julho, sábado, de 8h às 15h. Será realizado no espaço anexo ao Mercado Municipal (Mercadão, rua Ilka França, Centro) o 3º Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática, evento organizado mais uma vez pela Prefeitura de Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Para quem não conhece a riqueza do mundo dos colecionadores, Numismática é o estudo das cédulas e moedas, enquanto filatelia é o estudo dos selos. O encontro será uma oportunidade de troca, venda e compra de peças. “Os dois primeiros eventos realizados no ano passado foram sucesso e deixaram a certeza de que outros serão realizados. Parabéns aos colecionadores que mantêm essa atividade com forte apelo cultural e histórico”, comenta Cristiano Morais, assessor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur).

O encontro tem entrada franca e vai movimentar o anexo do Mercadão onde, além das tradicionais barracas de produtos caseiros, existem opções de bebidas e comidas. “O Mercadão é uma atração de nossa cidade e levar eventos para o seu anexo cria a oportunidade de movimentar ainda mais esse importante ponto comercial de Sete Lagoas”, avalia Cristiano Morais. Informações pelo telefone (31) 99356-4612.

Com Prefeitura de Sete Lagoas