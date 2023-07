1º Circuito Gastronômico de Sete Lagoas é sucesso e movimenta bares da cidade até domingo

Carlin, dono do bar, fala com orgulho a lista de opções do cardápio. "É uma linha grande. Rabada, carne cozida, língua, dobradinha, almondega, moela, costelinha, suã, joelho, caldo de costela, medalhão, mussarela na chapa, torresmo, bife, chouriço, carne de sol e camarão mineiro, embora o carro-chefe seja o pé de porco", revela Carlin do Bar, aberto desde 1977.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Enquanto isso, ao som do músico David Abreu, o público se deliciava com o pé de porco, considerado oficialmente patrimônio imaterial de Sete Lagoas. "Nossa, maravilhoso. Muito gostoso, muito bem feito. O tempero do Carlin não tem iqual. Homenagem mais que merecida. Todo mundo tem que vir aqui experimentar", deliciava-se a moradora do bairro São Geraldo e freguesa assídua, Simone Soares.

Essa foi mais uma noite do 1º Circuito Gastronômico de Sete Lagoas, que teve início no dia 18 de julho e termina no próximo dia 30 de julho homenageando os mais tradicionais pratos de Sete Lagoas, como o pão com bola, a traíra sem espinho, o pé de porco, o torresmo, o doce de leite, a língua de boi, entre outras delícias locais, sempre com boa música e ótimas companhias.

O prefeito Duílio de Castro e o vereador Caio Valace, autor dos projetos de lei que transformam pratos tradicionais da cidade em patrimônios imateriais, convidam a população para prestigiar o último fim de semana do evento. "Mais um evento desse circuito gastronômico que reconhece esses grandes empreendedores como o Carlin, que há quase 50 anos sustentam suas famílias e movimentam a cultura e a economia da cidade. É com muita satisfação que promulgamos essas leis que instituem esses pratos e alimentos maravilhosos como bens culturais imateriais de Sete Lagoas", disse o prefeito.

Para o vereador, presidente da Câmara e autor dos projetos de lei que culminaram com a criação do evento, Caio Valace, as leis reconhecem não apenas esses alimentos como também seus idealizadores, familiares, funcionários e clientes. "São décadas de muita dedicação. Esses locais fazem parte da nossa cultura e das nossas vidas há várias gerações. Neles, nos vemos e nos reconhecemos. Agradeço aos vereadores que aprovaram os projetos e ao prefeito por sua sensibilidade", completou Caio.

Confira o restante da programação do evento e os demais pratos homenageados:

• Mercado Municipal – Conjunto Patrimonial (Lei nº 9.337 de 04/05/2022)

Rua Ilka França, 200 - Centro

29/07 – sábado, 10h

Atração: Samba do Mercado

• Matos e Matos Bar – Língua de Boi (Lei nº 9.574 de 13/07/2022)

Rua Uberlândia, 42 - Catarina

29/07 – sábado, 16h

Atrações: Urubuservando

• Bar Lops (Bar do Ito) – Bolinho de Carne Bolinho de Carne (Lei nº 9.577 de 13/07/2022)

Rua João Libório Júnior, 75 – São Geraldo

30/07 – domingo, 17h

Atrações: Els da Terra & Giba e A Culpa é do Estrela

Outros alimentos que fazem parte da Cultura Gastronômica de Sete Lagoas e suas respectivas leis:

• Barraca do Peixe (Mercadão) – Peixe-Frito (Lei nº 9.480 de 26/12/2022)

• Chouriço do Nô - Chouriço (Lei nº 9.481 de 26/12/2022)

• Kojak Center Bar - Costelinha com mandioca (lei ainda a ser publicada)

• Bar do Wiliam - Costelinha com ora-pro-nobis (Lei nº 9.579 de 13/07/2023)

• Coopersete - Manteiga (Lei nº 9.572 de 13/07/2023)

• Coopersete - Doce de leite (Lei nº 9.573 de 13/07/2023)

• Bar e Mercearia Razena – Traíra sem Espinha (Lei nº 9.482 de 26/12/2022)

• Bar do Jacaré – Torresmo (Lei nº 9.576 de 13/07/2023)

• Café Mineiro – Doce de Leite Cremoso da Roça (Lei nº 9.489 de 02/01/2023)

• Pão com Bola do Didi – Pão com Bola (Lei nº 9.483 de 26/12/2022)

• Carlinhos Center Bar – Pé de Porco (Lei nº 9.575 de 13/07/2023)

Com Prefeitura de Sete Lagoas