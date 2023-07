Prefeito Duílio de Castro autoriza construção de uma nova creche Padre Adrianus

A Prefeitura de Sete Lagoas colocou em prática um forte cronograma de obras que vai mudar a realidade da educação pública municipal. Creches estão sendo construídas, escolas totalmente reformadas e, nesta sexta-feira, 28 de julho, chegou mais uma excelente notícia. O prefeito Duílio de Castro autorizou a obra para construir uma nova creche Padre Adrianus.

Prefeito Duílio de Castro autorizou início das obras acompanhado pela equipe da Secretaria de Educação

A creche será construída em parte do terreno onde está a 5ª Companhia do Corpo de Bombeiros, na rua Maringá, no bairro Nova Cidade. Porém, para receber crianças também do bairro Aeroporto, sem prejudicar a rotina dos militares, o acesso será pela rua Jaguapita. “Estamos reformando cinco escolas, construindo três creches e agora iniciaremos a construção de outra. Nosso investimento na educação é alto. Este é o melhor caminho para mudar a vida das pessoas”, comentou Duílio de Castro.

O prefeito, o secretário adjunto de Educação, Renato Gomes, engenheiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e representantes da empresa responsável pela execução do projeto vistoriaram a área. Nesta primeira fase, o terreno está sendo limpo e preparado para o início da edificação. “O prefeito Duílio assumiu o compromisso com a comunidade de construir esta escola para substituir a que foi extinta com a instalação do quartel dos Bombeiros. Vamos receber nesta unidade aproximadamente 350 crianças da creche à pré-escola”, explicou Renato Gomes.

A previsão é que em no máximo oito meses o novo Centro Municipal de Educação Infantil Padre Adrianus seja inaugurado. Uma escola moderna e acolhedora vai receber os pequenos alunos em uma posição estratégica da região leste da cidade.

MAIS OBRAS

Estão em andamento as obras de construção de creches nos bairros Dona Dora, CDI II e Jardim dos Pequis. Além disso, estão sendo totalmente revitalizadas as escolas municipais Aurete Pontes Fonsesca (Fazenda Velha), Juca Dias (Cidade de Deus), Professor Marcos Valentino (Itapuã), Padre Teodoro e Vasco Damião (Alvorada).

Com Prefeitura de Sete Lagoas