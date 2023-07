Hospital Municipal realiza treinamento para salvar vidas em situação de incêndio ou catástrofe; veja como ocorreu

O Hospital Municipal de Sete Lagoas foi cenário de uma tragédia na tarde desta quinta-feira, 27 de julho. Foi muito tumulto, desespero e uma verdadeira operação de guerra para salvar vidas. Quem passava pela região se assustou, mas a sensação de pânico passou logo. Todo movimento fez parte de um treinamento da Secretaria Municipal de Saúde altamente realista, orientado pelo Corpo de Bombeiros, que preparou um grande grupo de servidores da unidade para casos de evacuação em situação de incendio ou catástrofe.

Realismo da operação de salvamento impressionou

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, investe em obras, capacitação e contratação de pessoal para melhorar o fluxo de atendimento sem deixar de lado propostas que garantam a segurança de servidores, pacientes e acompanhantes. “Este simulado está relacionado ao nosso plano de catástrofe. Foi muito bonito ver o engajamento de toda nossa equipe e das forças de segurança nesta atividade. Parabenizo e agradeço a todos os envolvidos”, ressaltou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

A denominada “Operação Rota de Emergência” tem como foco principal as unidades de saúde de grande porte. O principal hospital público de urgência e emergência para 35 municípios da região foi uma escolha estratégica, devido ao seu tamanho e quantidade de atendimentos. “O principal objetivo é disseminar a cultura de prevenção, auto-proteção e ainda incentivar a elaboração do plano contra incêndio e pânico”, esclareceu Douglas Araújo, 2º Tenente do Corpo de Bombeiros.

O simulado também envolveu a Guarda Municipal, Polícia Militar e o SAMU. Uma atividade realizada em etapas que, no final, impressionou não só pelo realismo, mas também pelo excelente tempo em todas as respostas. “Primeiro trabalhando a parte teórica com a instrução de técnicas para evacuação de vítimas, também repassamos o método Start de triagem e, por fim, houve o simulado de retirada das vítimas. O tempo total foi de 8 minutos, inclusive com a chegada dos demais órgãos”, detalhou Douglas Araújo.

Trabalhando no Hospital Municipal há 35 anos, Tânia Ambrósio participou e aprovou o treinamento. Quem vive o dia a dia da unidade há tanto tempo demonstrou satisfação pelo aprendizado. “Foi muito bom participar desta atividade importante para todos nós. Aprendemos técnicas que podem salvar vidas. Agradeço à Secretaria de Saúde e todos os instrutores responsáveis pelo treinamento”, comentou a auxiliar de enfermagem. O treinamento durou mais de três horas e vale para várias situações de emergência. A eficiência dos órgãos de segurança e o empenho das equipes envolvidas deixam a sensação de que o hospital está muito bem resguardado.

Com Prefeitura de Sete Lagoas