Fim de semana em Sete Lagoas: Sol, nuvens e baixa possibilidade de chuva

O fim de semana em Sete Lagoas terá temperaturas variadas e probabilidade de chuvas. No sábado, haverá sol pela manhã e aumento de nuvens, com baixa chance de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variarão de 15°C a 29°C, com umidade do ar entre 36% e 91%. No domingo, o sol aparecerá com algumas nuvens, mas haverá chuvas rápidas durante o dia e à noite. As temperaturas variarão entre 16°C e 25°C, com vento predominante do leste a 18 km/h. A umidade do ar oscilará entre 45% e 94%.

Foto: SeteLagoas.com.br/Djhessica Monteiro

Sete Lagoas se prepara para um fim de semana de variações climáticas, de acordo com as previsões dos meteorologistas. No sábado (29), o dia começará com sol e aumento gradual de nuvens pela manhã, mas espera-se que a tarde e a noite se mantenham com baixa probabilidade de chuva.

As temperaturas devem oscilar, com mínima em torno de 15°C, o que pode proporcionar uma madrugada mais fresca para os moradores da região. Já a máxima poderá chegar a 29°C, trazendo tardes quentes e ensolaradas. É importante estar atento à variação da umidade do ar, que poderá atingir índices mínimos de 36% e máximos de 91%. Esses valores requerem cuidados com a saúde respiratória e uma atenção especial à hidratação.

No domingo (30), o sol também dará o ar da graça, acompanhado de algumas nuvens, mas as chuvas rápidas serão uma marca do dia, persistindo tanto durante o dia quanto à noite. As temperaturas apresentarão uma variação entre 16°C e 25°C, proporcionando um clima mais ameno em relação ao dia anterior. Vale ressaltar que o vento predominante será do leste, com velocidade média de 18 km/h, o que pode influenciar nas condições climáticas locais.

Em relação à umidade do ar no domingo, os índices oscilarão entre 45% e 94%, o que requer uma atenção especial dos habitantes para lidar com essas variações. As recomendações incluem manter-se hidratado e seguir orientações para proteger a saúde respiratória em um cenário de clima instável.

Da redação com INMET