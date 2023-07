Grupo Multitécnica celebra 30 anos na Feconex 2023 querendo repetir sucesso do último ano

Acostumado a participar de feiras do agronegócio em todo o Brasil, o Grupo Multitécnica, empresa com DNA setelagoano, foi uma das que abraçou a proposta da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) de imediato. Em 2022, a proposta foi trabalhar o reforço da marca para o público alvo da feira.

Multitécnica / Feconex

A Feconex, em sua primeira edição, possibilitou o encontro da empresa com o produtor de lúpulo e co-fundador da Cervejaria Wals, José Felipe Carneiro. No evento para uma palestra, Carneiro conheceu o Grupo e acertou com a Multitécnica a produção de nutrientes para a plantação de lúpulo que fica no sul do estado de Minas Gerais.

Para a analista de marketing e eventos, Micaela Carvalho, “este é um exemplo claro que, mesmo sem perspectiva de venda, estar presente em ações e eventos, reforçando sua marca e propósito, pode gerar grandes negócios”. Para quem ainda não conhece, o Grupo Multitécnica desenvolve portfólio completo de produtos direcionados para os mercados de nutrição vegetal, animal e industrial.

Multitécnica / Feconex

Este ano a Multitécnica completa 30 anos de fundação e prepara um espaço mais comemorativo para a Feconex. A ideia é reforçar a posição no agronegócio com referências da agricultura, do cultivo e da colheita, trazendo a sensação do campo para o estande. “E ainda teremos uma surpresa artística para entreter nossos visitantes”, antecipa Micaela.

Com uma variedade de espaços, serviços e facilidades, a Feconex 2023 vai oferecer um ambiente propício para negócios, networking e momentos de descontração. Com uma área coberta de 6.300m², a feira terá 217 estandes que variam entre 4 e 100m². Esses espaços vão abrigar mais de 200 expositores de diversos setores da economia de Sete Lagoas e região, proporcionando uma ampla variedade de produtos e serviços para explorar.

Já estamos em contagem regressiva para a maior feira de negócios da região. Serão quatro dias intensos no mundo empresarial para se conectar a um público diferenciado e abrir novas possibilidades de negócios e crescimento profissional. A Feconex acontece de 16 a 19 de agosto, no estacionamento da Arena do Jacaré com patrocínio máster do Sicoob Credisete. Acesse nosso site (feconex.com.br) e redes sociais (@feconex.br) para todas as informações.

Da Redação com Feconex