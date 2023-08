SeteLagoas.com.br estará na FECONEX 2023 com programação especial para expositores e público

A FECONEX 2023, feira da conexão entre indústria, comércio e serviços de Sete Lagoas, está chegando e promete movimentar o cenário econômico da cidade. Com uma super estrutura sendo montada no estacionamento da Arena do Jacaré, o evento acontece entre os dias 16 e 19 de agosto e o SeteLagoas.com.br estará presente com um estande junto ao tradicional Bela Vista Futebol Clube!

Foto: Feconex

Nossa cobertura levará aos leitores tudo que acontece no dia-a-dia da feira em termos de palestras, encontros comerciais, eventos culturais e informações de utilidade pública.

Além disso, o SeteLagoas.com.br realizará Painéis Temáticos com expositores e o já tradicional Programa Passando a Limpo, entrevistando personalidades relevantes da sociedade setelagoana.

O Painel Temático é uma oportunidade única para expositores conversarem sobre temas relevantes do seu segmento de mercado e exporem suas marcas. Ele será gravado no estande do SeteLagoas.com.br com mediação dos nossos jornalistas e publicados em nossos canais de vídeo.

Você também é expositor da FECONEX 2023 e quer participar de um Painel Temático? Consulte condições do pacote promocional exclusivo através do WhatsApp (31) 9 9342 8924 ou e-mail jornalismo@setelagoas.com.br!

Da Redação