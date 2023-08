Jovem setelagoana de 16 anos quase perde a visão devido a uma sinusite mal curada

Gabrielle Monteiro Sousa, de 16 anos, residente em Sete Lagoas, compartilhou sua história assustadora após uma sinusite bacteriana mal curada quase lhe custar a visão. Inicialmente, ela notou inchaço no olho e passou por vários médicos antes de descobrir a infecção bacteriana. Durante a cirurgia, revelou-se uma infecção grave quase alcançando seu cérebro. Episódios recorrentes de sinusite eram comuns em sua vida, mas nunca imaginaram que poderia levar a problemas graves. Após dois meses de tratamento, Gabrielle permanece otimista, aguardando outra cirurgia de drenagem.

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Gabrielle Monteiro Sousa, uma adolescente de 16 anos residente em Sete Lagoas, viveu momentos assustadores após uma sinusite bacteriana mal curada quase lhe custar a visão. Compartilhando sua história através das redes sociais, ela busca conscientizar as pessoas sobre a importância de não negligenciar o tratamento adequado dessa condição.

Tudo começou quando Gabrielle percebeu um inchaço no olho enquanto se preparava para ir à escola, há cerca de três meses. No entanto, tanto ela quanto sua família não imaginavam que esse inchaço poderia estar relacionado a uma infecção bacteriana.

A adolescente passou por vários médicos na cidade, mas foi em Belo Horizonte, em 31 de maio, que uma tomografia revelou uma massa que empurrava o seu olho para fora da órbita. Desde então, ela permanece internada.

Inicialmente, os médicos acreditavam que o problema se devia ao crescimento de um osso que pressionava o olho de Gabrielle, mas durante a cirurgia para remover uma parte desse osso, uma descoberta inesperada surgiu: tratava-se de uma infecção bacteriana avançada.

Em uma entrevista concedida ao jornal Metropoles, a jovem conta o quanto ficou assustada ao descobrir que a bactéria estava quase alcançando seu cérebro, tudo proveniente de uma sinusite mal curada. A origem e o tempo de alojamento da bactéria no corpo ainda são incertos.

Episódios de sinusite eram recorrentes na vida de Gabrielle. "Era algo comum. Quando o clima mudava, a gente já se preparava. Se dava febre, íamos ao médico e tomávamos antibiótico, mas não era algo que nos preocupava tanto", relatou.

Mas a família nunca imaginou que a condição poderia se transformar em um problema tão grave. "Foi assustador. Os médicos disseram que, se não retirasse o excesso da bactéria, ela poderia chegar às membranas do cérebro e causar meningite. Graças a Deus descobrimos a tempo e retiramos boa parte do que estava 'comido'. A situação estava bem feia", concluiu a jovem.

O oftalmologista Marco Túlio, do Visão Hospital de Olhos em Brasília, explica que a sinusite é uma inflamação dos seios da face e, quando não tratada corretamente, pode levar a complicações graves, incluindo perda de visão e problemas nos ossos. "A lâmina óssea – a divisão entre o seio etmoidal e a órbita – é tão fina que é chamada de lâmina papyracea, como se fosse um papel. Quando acontece alguma inflamação ou infecção mais grave, essa barreira pode ser rompida e se disseminar para a órbita", detalha Túlio.

Dois meses internada

Após a cirurgia para remover parte do osso afetado pela bactéria e drenar o seio da face para eliminar a secreção acumulada, Gabrielle continua utilizando antibióticos. O tratamento é desafiador, uma vez que as infecções ósseas na face são difíceis de tratar apenas com medicação, levando, em alguns casos, à necessidade de remoção do osso infectado para impedir a disseminação da infecção para estruturas nobres como cérebro e olhos.

Gabrielle já passou dois meses no hospital, e embora a visão ainda não tenha retornado ao normal, ela permanece otimista e confiante na sua recuperação. A adolescente enfrentará mais uma cirurgia de drenagem para remover o restante da secreção do seio da face antes de estudar a possibilidade de alta médica.

Da redação com informações de Metrópoles