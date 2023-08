Uma equipe do Corpo de Bombeiros capturou um jacaré de cerca de um metro de comprimento em um condomínio de Prudente de Morais nessa segunda (30).

Foto: Corpo de Bombeiros / divulgação

De acordo com a corporação, moradores do local flagraram o animal andando por uma via do Condomínio Lagoa de Fora. Rapidamente, uma equipe foi acionada, capturou o jacaré que foi levado para uma área de mata onde foi solto, em local afastado das casas.

Da redação