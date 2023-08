Prefeitura entrega instrumentos e acessórios para a Orquestra Jovem de Sete Lagoas

Os acordes da Orquestra Jovem de Sete Lagoas voltaram a ecoar na noite desta segunda-feira, 31 de julho, no salão paroquial da Igreja de Santa Luzia. O motivo foi mais que especial. A associação que mantém a orquestra saudou a entrega de 50 instrumentos novos e 30 porta-partituras cedidos pela Prefeitura de Sete Lagoas. Depois de ter as atividades interrompidas por três anos, a orquestra retomou os ensaios no final do ano passado.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"A entrega desses instrumentos representa bastante, pois mostra que estamos no caminho certo. A demanda é bem grande. Abrimos 11 vagas e tivemos mais de cem interessados. Hoje aqui todos que se apresentaram são alunos iniciantes, começaram em novembro e início desse ano, com a colaboração de quatro professores. Tem pouco tempo. Mas a música exige essa persistência, então, em breve teremos a orquestra bem melhor", acredita o maestro Ivson Máximo.



São baixos, violoncelos, violas, violinos, flautas, trompetes e outros instrumentos e acessórios que farão a diferença nos trabalhos da orquestra. "A música influencia positivamente. Cada instrumento tem sua varinha de condão com a mágica de influenciar outras pessoas", disse o secretário adjunto de Cultura, Geraldo Magela, aos instrumentistas da orquestra.

Com a retomada dos ensaios, em breve os sete-lagoanos poderão prestigiar o melhor da música orquestral interpretados por jovens da cidade que participam das aulas gratuitas da associação. "Essa cessão de instrumentos nos possibilita receber mais jovens na orquestra. Agradeço ao prefeito Duílio de Castro por todo esse apoio. Em breve teremos também a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e, tendo o projeto da Orquestra aprovado, correremos atrás da captação desse patrocínio em prol desse projeto tão bonito", anunciou o vereador Caio Valace.

"Ver o resultado desse trabalho é muito gratificante. Não há nada que nos faça mais felizes do que ver esses resultados acontecendo. Esses jovens tão talentosos com certeza vão representar Sete Lagoas muito além das nossas fronteiras. É mais um resultado da aplicação correta dos recursos. Queremos ver mais crianças participando desse projeto e nos dando cada vez mais orgulho", disse o prefeito, ao convidar a orquestra para participar das celebrações do aniversário da cidade, em novembro.

Para pais, mães e os participantes da orquestra, fica também a expectativa pela retomada das apresentações. "A sensação é tremenda, de muito orgulho. É sensacional ver que o poder público, a iniciativa privada e a comunidade estão trabalhando para fazer acontecer. Minha filha não sabia tocar nada e entrou no final do ano passado", revelou Susi Rodrigues, mãe da violinista Natália, de 12 anos. "Para mim a música é vida. Me traz muita alegria. Tocando aqui eu me sinto muito feliz. É muito gratificante", completou