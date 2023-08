Acidente grave em Montes Claros: Funcionário do DER-MG morre e três ficam feridos

Na tarde desta terça-feira (1), um grave acidente na BR-135, em Montes Claros, Minas Gerais, resultou na morte de um funcionário terceirizado do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG) e deixou outro gravemente ferido. Ambos os trabalhadores estavam sinalizando a pista, que passava por um serviço de pintura, quando foram atropelados por um caminhão baú. Além disso, três pessoas que estavam em um automóvel atingido pelo caminhão também ficaram gravemente feridas.

Foto: Reprodução/ Marina Matos

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar Rodoviária, testemunhas relataram que o motorista do caminhão baú não prestou atenção à sinalização, colidindo com um carro e outro caminhão da empresa terceirizada do DER antes de atropelar os dois trabalhadores que seguiam a pé atrás do veículo responsável pela pintura da rodovia. O condutor causador do acidente fugiu do local, sendo posteriormente localizado em Mirabela.

As vítimas do acidente foram prontamente socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), contando também com o apoio da aeronave do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV).

A fim de realizar a perícia, a pista precisou ser interditada nos dois sentidos pela Polícia Civil.

O advogado da empresa na qual as vítimas trabalhavam, Fabrício Nascimento Leal Godinho, enfatizou que a principal preocupação nesse momento é prestar assistência às famílias das vítimas. Ele lamentou profundamente o ocorrido e destacou a enorme preocupação da empresa com a segurança de seus funcionários e dos locais onde executam serviços. O advogado também ressaltou que, preliminarmente, as informações indicam que a rodovia estava devidamente sinalizada e defendeu a necessidade de uma investigação rigorosa para apurar as causas do acidente.

Da redação com G1