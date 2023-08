Homem morre após ser atropelado por carreta na Avenida Norte Sul nesta quarta

Um homem foi atropelado por uma carreta e acabou falecendo na manhã desta quarta-feira (2) no bairro Titamar, em Sete Lagoas. Neste momento, a perícia da Polícia Civil está no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada na ocorrência.

Foto: reprodução redes sociais

O acidente aconteceu na Avenida Norte Sul com a Alípio Elpídio Alves. Segundo informações preliminares, a carreta que seguia no sentido centro não conseguiu frear a tempo, causando a morte instatânea do homem, que ainda não teve a identidade revelada.

Aguarde mais informações

Da redação