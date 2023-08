Estacionamento superior da Arena durante a Feconex será exclusivo para visitantes

A Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex), se prepara para receber visitantes de Sete Lagoas e região. E para que todos possam percorrer os mais de 200 estandes de feira com tranquilidade, a organização vai oferecer estacionamento exclusivo para quem for de carro ou moto. Serão 700 vagas monitoradas com preço único de R$ 30 para carros e R$ 15 para motos, independente do tempo de parada.

Foto: Divulgação/ Raul Tosta

O estacionamento para visitantes será o superior da Arena do Jacaré, entrada pela Avenida Prefeito Alberto Moura, próximo a Faculdade Atenas. Os visitantes, com o carro estacionado, vão embarcar em vans que terão como destino a entrada do evento. Na saída o processo será o mesmo. O serviço estará disponível durante todo o horário de funcionamento da Feconex.

O deslocamento dos visitantes até a feira e, depois, de volta ao estacionamento não terá custo adicional. Essa comodidade estará disponível durante os quatro dias de evento, para um deslocamento rápido, prático e seguro. O estacionamento inferior será exclusivo para uso dos expositores para reposição de mercadorias e facilitar a logística na entrada e saída do evento.

A Feconex 2023 pensou em todos os detalhes para proporcionar uma experiência diferenciada aos visitantes. Com estacionamento exclusivo e traslados gratuitos, você poderá desfrutar da feira com comodidade e tranquilidade. A Feconex 2023 tem patrocínio máster de Sicoob Credisete e organização do Grupo Uai, ACI e CDL.

Acesse nosso site (feconex.com.br) ou redes sociais (@feconex.br) para todas as informações sobre horários, shows e ingressos. Marque na sua agenda, a Feconex 2023 acontece entre 16 e 19 de agosto. Não perca!