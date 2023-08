Prefeitura dá início à reforma da portaria do Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato

Até o dia 11 de agosto os atendimentos serão realizados pela portaria da rua Raquel Teixeira Viana

A Prefeitura de Sete Lagoas segue seu cronograma de reforma e ampliação de várias unidades de saúde da cidade. Atualmente são pelo menos dez Estratégias de Saúde da Família (ESF) em obras para um melhor atendimento da população. Recentemente a Prefeitura concluiu a reforma e ampliação da nova sede regional do SAMU e do Centro de Saúde da Várzea. Além disso, segue com as obras de ampliação das salas de cirurgia do Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Dando continuidade a esse trabalho, terá início nesta quinta-feira, 3 de agosto, a reforma da portaria do hospital, localizada na rua Margarida Cortona. A previsão de término é na próxima semana, dia 11 de agosto. "Os trabalhos proporcionarão um ambiente mais adequado aos serviços oferecidos pelo nosso Hospital Municipal. Em razão disso, durante esse período os atendimentos serão realizados pela portaria da rua Raquel Teixeira Viana", anunciou o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Trata-se da maior obra realizada na unidade municipal de saúde em mais de 30 anos. "As obras contemplam nova pintura interna e adequação de pontos de energia da área de funcionários da portaria e triagem", conta a responsável pelo apoio administrativo à diretoria, Roberta Araújo. Motoristas, pedestres e pacientes devem ter atenção redobrada nesse período, uma vez que a rua Raquel Teixeira Viana também está em obras, em função dos serviços de fresagem e recapeamento da via.

A reforma

Tetos e paredes danificadas, portas empenadas e banheiros sem azulejos vão dando lugar a espaços revitalizados, com melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e de recuperação aos pacientes, além de mais conforto para os acompanhantes. Completando as obras, as atuais quatro salas de cirurgia seguem sendo reformadas e outras três estão sendo construídas, quase dobrando, assim, a capacidade de atendimento à população. "Entregaremos um hospital novo, de qualidade e que a população merece", ressalta Dr. Thiago Melo, diretor técnico do hospital.

Com Prefeitura de Sete Lagoas-ASCOM