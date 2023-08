Paraopeba e outras cidades receberão R$ 393 mi de acordo pelo rompimento da barragem da Vale

Paraopeba, Felixlândia, Pompéu e outras dez cidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho receberão R$ 860 milhões de repasses do acordo de reparação da mineradora com os órgãos públicos. Estes recursos serão utilizados em projetos diversos para cada cidade.

Foto: Marco Evangelista / Agência Minas

De acordo com o Governo de Minas, os projetos envolvem melhorias do serviço público nas cidades - cada município selecionou, através de consulta popular, qual seria a destinação desta verba. Do montante, R$ 467 milhões foram transferidos para Brumadinho, enquanto R$ 393 milhões serão divididos entre o restante dos municípios.

O anúncio da destinação das verbas foi realizado na tarde de quarta-feira (2) em uma reunião com os prefeitos da bacia do Rio Paraopeba, em Belo Horizonte. Além deste repasse, a Vale (responsável pelo crime que matou 272 pessoas em fevereiro de 2019) está executando 52 projetos de fortalecimento do serviço público nos municípios da bacia.



Vejam quais serão as obras contempladas com o recurso destinado pela Vale:

Felixlândia

Construção do Centro de Fisioterapia

Pavimentação em vias diversas no município de Felixlândia

Paraopeba

Promoção de melhoria nas vias públicas

Pompéu

Criação do trevo e pista lateral MG-420 e MG-164

Três Marias

Construção de aterro sanitário municipal em Três Marias

Construção de Unidades Básicas de Saúde

Construção do Centro de Imagens

Da redação com Agência Minas