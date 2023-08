Empresas de Sete Lagoas apoiam reformas no Hospital Nossa Senhora das Graças

Em comunicado distribuído à imprensa, o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) agradece a empresas de Sete Lagoas que contribuíram para a reforma de diversas alas do centro de saúde em um grande projeto de requalificação das instalações. De acordo com a entidade, a entrega dos novos espaços virá em breve, logo após o fim das obras.

Foto: Alan Junio

Estão sendo reformados os setores de internações clínias e cirúrgicas do oitavo andar do HNSG, além da remodelação da ala de pediatria - projeto que surgiu através do presidente do conselho de administração do Hospital, Rômulo Silva, e do empresário Airton Machado.

No comunicado, o HNSG aponta que essa parceria entre "setor público e privado mostra o poder da colaboração em prol do bem-estar coletivo e reforça o compromisso de todos com o desenvolvimento da saúde na região". A entidade aponta que, mensalmente, estes parceiros contribuem para a requalificação das novas áreas.

Veja a lista dos parceiros responsáveis pelas reformas

Oitavo andar do HNSG

Irmãos Silva S/A;

Via Mondo Automóveis e Peças Ltda;

Retífica Diesel Sete Ltda;

Multitécnica Industrial Ltda;

Siderpa Siderúrgica Paulino Ltda;

Minerais Rio Kolbe Ltda;

Turi Transporte Urbano e Intermunicipal Ltda;

Kentron Indústria e Comércio Ltda

Reforma da Pediatria

Multitécnica Industrial Ltda (com 2 cotas);

Calsete Indústria, Comércio e Serviço Ltda;

Miika Nacional Ltda;

Cooperativa de Crédito Credisete Ltda - Sicoob Credisete;

Minas Cal Logística Ltda;

Metalsete Siderurgia S/A;

Escola Infantil e de Ensino Fundamental Caetano e Silva Ltda - Colégio Caetano;

Colorado Empreendimentos Ltda;

PA Automóveis Ltda;

SG Soluções Alternativas Ltda;

Ferro Metais Siderurgia Ltda;

P. Peixoto Pena Comércio e Transportes Ltda;

Transportes Sete Lagos Ltda;

Marcos Rocha (jogador da SE Palmeiras)

Aquisição de novo mobiliário hospitalar

Perimetral Montagem Ltda;



RGF Empreendimentos Minerais Ltda;



Lima e Bruno Serviços Ltda - Sinal Despachante

Da redação