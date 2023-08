Prefeitura de Sete Lagoas realiza obra emergencial de saneamento e pavimentação da rua Dudu Azeredo

Sete Lagoas tem quase 300 bairros e quatro mil vias, uma estrutura urbana que exige investimentos planejados e contínuos. Assim trabalha a Prefeitura, que realiza a manutenção com a operação tapa-buraco e também obras emergenciais onde a situação exige urgência. Este foi o caso da rua Dudu Azeredo, no bairro Mangabeiras, que recebeu intervenções em sua base e nova pavimentação esta semana.

Foto: PMSL / Divulgação

A Prefeitura monitora ruas e avenidas em todas as regiões de Sete Lagoas e, em relação à rua Dudu Azeredo, foi comprovada uma anormalidade que provocou afundamento no piso e comprometeu a rede de captação de esgoto. “Hoje foi dia de concluir a reconstrução desta rua que recebe grande fluxo de veículos da avenida Perimetral. Estamos trabalhando muito e executando o maior programa de recuperação de ruas da história de Sete Lagoas de maneira democrática e todas as regiões receberão investimentos. Neste caso, era uma prioridade para corrigir uma situação de risco, já que havia trincas nos passeios e nas residências”, comentou o prefeito Duílio de Castro durante vistoria no serviço. Muito além do tapa buracos, a atual gestão já pavimentou, repavimentou ou aplicou calçamento em mais de 120 ruas e avenidas da cidade.

Em maio deste ano o presidente da Câmara Municipal, vereador Caio Valace, foi procurado por uma comissão de moradores que alertaram sobre a gravidade da situação e intermediou a intervenção na via junto ao Executivo. Ele também acompanhou os trabalhos e agradeceu em nome de todos. “Agradeço ao prefeito pela sensibilidade em atender esta demanda. A situação era grave e provocou até rachadura de residências. Temos que atender ao nosso povo na medida da necessidade de cada um”, ressaltou o vereador.

A obra estrutural e de pavimentação foi realizada no trecho entre as ruas Raimundo Teixeira Barbosa, Murilo Fernandino Lanza e Bernardo Valadares de Vasconcelos. As equipes trabalhvam em ritmo acelerado para liberar o trânsito ainda na sexta-feira, 4 de agosto.

Da Redação com PMSL