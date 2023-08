Sete Lagoas terá um dia ensolarado nesta segunda-feira; veja a previsão do tempo

Nesta segunda-feira, Sete Lagoas terá clima ensolarado e quente, com temperaturas em torno de 30°C e baixa umidade, intensificando o calor. Céu limpo com poucas nuvens ao longo do dia. As temperaturas variam entre 13°C e 29°C. Sem previsão de chuva, umidade relativa do ar entre 22% e 94%. Vento moderado a 10 km/h, predominante na direção ENE.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Nesta segunda-feira, Sete Lagoas terá um dia ensolarado e quente, com temperaturas oscilando próximo aos 30°C. As condições climáticas indicam baixa umidade, o que reforça a sensação de calor na região. O céu permanecerá predominantemente limpo, com poucas nuvens ao longo do dia.

As temperaturas se apresentarão dentro de uma faixa de 13°C a 29°C, e a noite se manterá igualmente clara e sem nuvens, proporcionando uma visão desobstruída das estrelas.

Quanto às condições climáticas gerais, não há previsão de chuva para o dia de hoje, com uma umidade relativa do ar variando entre 22% e 94%. O vento sopra predominantemente na direção ENE a uma velocidade moderada de 10 km/h.

*Com informações do INMET