Lagoa da Boa Vista amanhece com lixeiras depredadas e sujeira espalhada pela orla nesta segunda

A Lagoa da Boa Vista amanheceu nesta segunda-feira (07) com as lixeiras depredadas e todo o lixo dentro delas jogado na orla do local.

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Um dos moradores da região gravou a situação como forma de denúncia e alerta à população de Sete Lagoas, mostrando bastante indignação ao ocorrido. No decorrer do dia, as autoridades responsáveis devem avaliar os danos e a melhor forma de encontrar e responsabilizar os criminosos pelo feito.

Assista o vídeo: