Mulher morre afogada em piscina de clube de Sete Lagoas

Morreu afogada em um clube de Sete Lagoas no último sábado (5) Suely Martins Miranda Lopes, de 46 anos. A mulher foi encontrada desacordada na piscina da instituição.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Um funcionário do clube flagrou a mulher no local, e tentou socorrê-la. O SAMU foi acionado mas Suely já não tinha mais vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada para verificações de praxe. De acordo com boletim de ocorrência, Suely Martins estaria com sinais de embriaguez e estaria caminhando a beira da piscina.

O SeteLagoas.com.br procurou o clube para esclarecimentos; tão logo houver a resposta, a matéria será atualizada. Por conta do acidente, suas dependências ficaram fechadas no domingo (6).

