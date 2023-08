Prefeitura realiza reparo e trocas de lixeiras depredadas por vândalos na lagoa do Boa Vista

O patrimônio público municipal é composto por vários bens móveis e imóveis. São museus, prédios, campos, postes, iluminação pública, lixeiras, veículos, entre outros. A atual gestão vem investindo na conservação, modernização e ampliação de vários deles, como é o caso das lixeiras. Somente nos últimos meses foram centenas delas instaladas em pontos turísticos e espaços de grande concentração de pessoas, como no entorno das lagoas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Infelizmente, no entanto, alguns vândalos insistem em depredar esses bens tão úteis na conservação da limpeza desses locais e que pertencem a todos. Na tarde do último domingo, 6 de agosto, por exemplo, algumas lixeiras na orla da Lagoa do Boa Vista foram amassadas e outras arrancadas. A Prefeitura, porém, agiu rápido. Na manhã desta segunda equipes da Litucera, responsável pela limpeza da cidade, e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) estiveram no local, recompondo ou recolhendo para troca as lixeiras danificadas.

"Algumas lixeiras ficaram tortas, mas conseguimos repará-las. Outras, infelizmente, foram destruídas e serão repostas em breve. É importante que a população se conscientize que é um patrimônio de todos, pago através dos impostos de todos. Seguiremos fazendo nosso trabalho mas, caso alguém presencie vandalismos como esse, pode denunciar junto à Guarda Municipal pelo 153", comenta Cristiano Morais, assessor coordenador da Semadetur.

Com Prefeitura de Sete Lagoas