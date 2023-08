Prefeitura promove caminhada na região central para celebrar o Dia do Pedestre

No Dia Internacional do Pedestre, celebrado neste 8 de agosto, a Prefeitura de Sete Lagoas realizou um ação educativa com duas escolas municipais. O grupo de crianças percorreu ruas da região central com o objetivo de conscientizar o respeito que motoristas, motociclistas e ciclistas devem ter com quem transita a pé.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A ação foi coordenada pelo Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans e teve o apoio da Guarda Municipal. Uma iniciativa que conscientizou não só quem participou da caminhada, mas todos que receberam a mensagem especial das crianças. “Nada melhor do que a educação e, no trânsito, não pode ser diferente. Toda ação positiva começa com a conscientização e a participação das crianças fortalece ainda mais nossa iniciativa”, comentou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Participaram da caminhada duas turmas de alunos das escolas municipais Dr. Milton Campos e Marilza Fleury. Eles saíram da Praça Tiradentes e fizeram o seguinte percurso: rua Padre Henrique, rua Cônego Raimundo, praça Barão do Rio Branco, rua Professor Teixeira da Costa e orla da Lagoa Paulino. “Destacamos ações que buscam mais segurança para os pedestres, que são os personagens mais vulneráveis no trânsito. Todos merecem um ambiente seguro para circular em nossa cidade”, ressaltou Daniela Maia, do Departamento de Educação no Trânsito, caracterizada com a personagem Daniévola.

O Dia Internacional do Pedestre é celebrado oficialmente até mesmo pela ONU, pois os riscos à vida e à segurança dos pedestres são, na prática, riscos que atingem todas as pessoas que, em algum momento, saem de suas casas.

