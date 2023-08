Escolas municipais visitam Instituto Águas da Serra e lançam 3ª edição do Pipa Sem Cerol Tô Dentro!

Toneladas de terras são reviradas na área de proteção ambiental da Serra de Santa Helena. As máquinas trabalham à todo vapor. O que à princípio parece um crime ambiental, na verdade é o contrário. São terraceamentos para combater erosões na serra realizados pelo Instituto Águas da Serra.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"Hoje nós estamos fazendo ações como a conservação de solo com os terraceamentos e as curvas de nível para conter processo erosivos, armazenando a água da chuva em barraginhas que, depois, são liberadas aos poucos para os cursos subterrâneos, ajudando a abastecer os córregos do Cercadinho, dos Tropeiros e outros mananciais subterrâneos", explica o diretor de projetos do instituto, Gilberes Altíssimo.

Na manhã desta terça-feira, 8 de agosto, cerca de 60 alunos das escolas municipais Ramon Lamar e Professor Edson Abreu tiveram um saudável pic nic como prêmio da 1ª Gincana Interescolar da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. "A premiação então foi uma aula de campo, um pic-nic e, aproveitando o ensejo, lançamos a terceira edição do projeto Pipa Sem Cerol - Tô Dentro", conta a diretora de Equipe Pedagógica da Educação, Márcia Veiga.

Alunos e até pais de alunos puderam conhecer um pouco mais sobre o bioma da Serra de Santa Helena e das ações do instituto em sua preservação. "Hoje a gente veio aprender um pouco sobre as águas, plantas, a natureza. Também fizemos um pic-nic legal e soltamos pipa. Deu até pra ver do outro lado onde a gente mora", disse Valentina de Jesus, 6 anos, da Escola Municipal Ramon Laman. "Aprendemos como eles fazem aqui para que a água entre no solo, ajudando as plantas", contou Ana Cecília dos Santos, 14 anos, da Escola Municipal Professor Edson Abreu.

São parceiros do Instituto Águas da Serra a Prefeitura de Sete Lagoas, Cedro Cachoeira, Ambev, WWF Brasil, Sicredi e CBH Rio das Velhas.