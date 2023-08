Saiba como fica a previsão do tempo em Sete Lagoas nesta quarta-feira

A previsão meteorológica para Sete Lagoas indica variação de nebulosidade ao longo do dia, com períodos de sol predominante, acompanhados por nuvens que se intensificarão à tarde e persistirão à noite. As temperaturas apresentarão um clima um pouco mais fresco em comparação com ontem, variando entre 15°C e 26°C. Não há previsão de chuva, e a umidade relativa do ar oscilará entre 39% e 94%.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

A temperatura mínima registrada será de 15°C, proporcionando um início de dia fresco. Durante a tarde, a temperatura máxima atingirá os 26°C, oferecendo um período mais ameno.

No quesito chuva, não há expectativa de precipitações significativas, com uma taxa de apenas 0 mm, representando uma probabilidade de chuva de 0%.

O vento predominante será de direção leste a uma velocidade de 22 km/h, o que pode proporcionar uma sensação térmica mais fresca, especialmente nas áreas mais expostas.

Em relação à umidade, os níveis oscilarão entre 39% como mínimo e 94% como máximo, indicando variações moderadas ao longo do dia.

*Com informações do INMET