Neste sábado tem feira de adoção de cães e gatos no Shopping Sete Lagoas

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Sete Lagoas realiza mais uma feira de adoção de cães e gatos no pátio do Shopping Sete Lagoas. A ação acontece neste sábado (12), das 12h às 16h.

Animais disponíveis para adoção neste sábado / Foto: CCZ Sete Lagoas / Divulgação

O programa, realizado mensalmente no local, traz animais em perfeito estado de saúde: "Antes de serem levados para adoção, os animais são devidamente castrados, vacinados, vermifugados, microchipados e testados negativo para leishmaniose. Os filhotes são adotados com a castração garantida quando atingirem a idade certa”, conta Patrícia Silveira, cordenadora do CCZ.

Em seis meses, já foram adotados 42 cães nesta feira. Os critérios para ter um cão ou gato, os interessados devem ter mais de 21 anos, apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência; o novo tutor passa por uma entrevista para adoção, além de assinar um termo com orientações e cuidados.

Além da feira mensal no Shopping Sete Lagoas, durante a semana está disponível no Terminal Urbano, na região central da cidade, um posto de adoção do CCZ. Os animais ficam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas