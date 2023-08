Prefeitura inaugura feira do bairro Santa Rosa e reinaugura feira do Jardim Arizona dia 20 de agosto

Programa do Município visa ampliar e criar feiras em vários bairros da cidade

Dando sequência ao Projeto Feiras Livres 2023, a Prefeitura de Sete Lagoas segue investindo e apoiando uma de suas mais importantes tradições: as feiras ao ar livre. Assim, no próximo dia 20 de agosto, domingo, de 08h às 13h, os sete-lagoanos podem prestigiar duas novas feiras criadas ou reativadas por meio do projeto: será inaugurada a Feira do bairro Santa Rosa (praça do bairro Santa Rosa), em parceria com o vereador Rodrigo Braga e o Santuário Santa Rosa de Lima, e reinaugurada a Feira do bairro Jardim Arizona, na Praça Padre Domingos, em frente à igreja de São Pedro, em parceria com a associação de moradores do bairro e a Paróquia de São Pedro.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Sete Lagoas é conhecida pelos turistas - obviamente - por suas belas lagoas e por outros atrativos naturais, como a Serra de Santa Helena e a Gruta Rei do Mato. Mas os sete-lagoanos curtem mesmo é uma boa feirinha. Seja pela gastronomia variada, para rever amigos e colocar a prosa em dia, não há ambiente melhor para os moradores do que, vez ou outra (ou sempre), frequentar uma das feiras da cidade. "São centenas de famílias que, semanalmente, produzem ou revendem o melhor da nossa gastronomia. Pensando nisso, a atual gestão vem reforçando seu apoio aos feirantes, reativando feiras e ampliando outras", anuncia o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur), Edmundo Diniz.

Atualmente a cidade conta com as feiras do Boa Vista, Nova Cidade, Centro, Várzea, Santa Maria e JK. Dessas, já está em andamento um projeto de ampliação da feira do Boa Vista e de revitalização da feira do Nova Cidade. No mês passado foram inauguradas as feiras do Barreiro e do Verde Vale. Já no sábado seguinte, 26 de agosto, será a vez da inauguração da Feira do Montreal, de 19h às 23h30, na rua Manacás, 780, na nova Praça de Esportes do bairro.

"As feiras são espaços democráticos, diversificados, que recebem todo tipo de público em busca dos mais variados produtos. Por isso a gestão entende que incentivá-los é, também, incentivar a economia e a cultura locais. Vale lembrar que as feiras do Montreal e do Jardim Arizona estavam desativadas há mais de três anos", conta o assessor de coordenação da Semadetur e presidente da Comissão Permanente de Feiras, Cristiano Morais.

Projeto Feiras Livres 2023

Além de revitalizar e ampliar algumas feiras, o projeto contempla ainda a reabertura de feiras que deixaram de funcionar durante a pandemia, como as feiras do Montreal, Barreiro, Jardim Arizona e N.S. do Carmo, além da criação das novas feiras dos bairros Verde Vale, Santa Rosa e Cercadinho (Panorama). "Hoje temos um déficit de espaços em relação aos interessados. Então, daremos prioridade a essa fila de espera e, a partir daí, novos interessados poderão entrar nesta fila à medida em que formos ampliando, reativando e criando as feiras", explica Morais. Interessados devem procurar a Semadetur pelo (31) 3776-9343.

SERVIÇO

Domingo, 20 de agosto, 08h às 13h

Inauguração da Feira do Santa Rosa

Rua Professora Emerita de Oliveira, na praça do Santa Rosa

Parceria: vereador Rodrigo Braga e Santuário Santa Rosa de Lima

Reinauguração da Feira do Jardim Arizona

Praça Padre Domingos, em frente à igreja de São Pedro

Parceria: associação de moradores do bairro e a Paróquia de São Pedro

Sábado, 26 de agosto, 19h às 23h30

Inauguração da Feira do Montreal

Rua Manacás, 780, na nova Praça de Esportes do bairro

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom