Oficina literária acontece neste sábado em Sete Lagoas

A Educadora e Arte-Educadora Kênia de Melo Rocha vai ministrar no Sertão de Guimarães – Armazém Cultural, a oficina literária “Varal Poético – Escrita Criativa”, na manhã deste sábado, 12 de agosto, das 10h30 às 12h30.

foto ilustrativa/Reprodução: Arquivo SeteLagoas.com.br

Como ela mesmo explica. “Nesta oficina experimental vamos ativar a imaginação partindo de pequenos trechos da literatura infanto-juvenil, explorando a voz, o corpo, vivenciando possíveis caminhos entre as histórias que habitam os livros, tocam nossas emoções e nos levam a tecer nossas próprias histórias e narrativas através da escrita criativa”.

Kênia enfatiza que “a literatura é um veículo de experiência humana, ela forja a sensibilidade, é um instrumento poderoso de humanização e de conhecimento, de si, do outro e do mundo”.

A oficina é indicada ao público em geral a partir de crianças alfabetizadas – desde pais, mães e seus filhos, estudantes e quem mais se interessar. É necessário fazer inscrição antes e as vagas são limitadas. A taxa é de R$ 40 a inscrição individual e R$ 60 para pai ou mãe e filho (a). As inscrições podem ser feitas pelo telefone/whatsapp 99740-0014. Mais informações podem ser obtidas no mesmo telefone.

Kênia de Melo Rocha é Educadora e Arte-Educadora, tendo vasta experiência com crianças, jovens, adolescentes e formação de educadores. Cursou Pedagogia no Centro de Ensino Superior em Juiz de Fora. A tríade Educação, Arte e Cultura percorre seu repertório e foi ampliada em Lisboa, onde trabalhou por cinco anos na Fundação Calouste Gulbenkian, no Centro Artístico Infantil, desenvolvendo oficinas artísticas, cursos para crianças, formando educadores nas Artes-integradas.