Programação imperdível de palestras e ações empresariais te esperam na Feconex 2023

As palestras e as ações que vão acontecer no auditório UAI Eventos e Espaço da Conexão Empresarial CDL e ACI serão uma atração à parte durante a Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex). O evento, que acontece na próxima semana, de 16 a 19, vai reunir especialistas de várias áreas para uma troca única de experiências com os participantes. A entrada nos espaços é gratuita conforme lotação.

Foto: Reprodução/Feconex

O auditório UAI Eventos comporta 150 pessoas e vai receber palestrantes conhecidos em todo o Brasil. Um deles é Marcelo Marani, sete-lagoano que vai falar de sua jornada até conquistar reconhecimento nacional como líder em treinamento empresarial. Além de palestras, o Espaço da Conexão Empresarial CDL e ACI, com 50 lugares, vai abrigar ações das entidades como o Prêmio Antônio Pontes de empreendedorismo que será apresentado pela ACI.

A programação, mais uma vez, busca agregar conhecimento para empresários e visitantes dispostos a conhecer mais sobre o mundo dos negócios. Será uma imersão que vai potencializar capacidades e experiências em busca de novas conexões. Para que todos possam participar e se organizar, a programação de palestras e eventos estará disponível junto com os horários no hall de entrada e também no site oficial feconex.com.br.

A abertura oficial da Feconex acontece na quarta-feira (16) para expositores, convidados e autoridades. Na quinta (17) e sexta (18) portões abertos às 14h com entrada gratuita até às 17h para quem retirar cortesias junto aos expositores. Também a partir das 14h, na quinta e sexta-feira, visitantes sem cortesia podem comprar os ingressos a R$ 10 na bilheteria do evento.

Lembrando que após às 17h na quinta e sexta-feira a entrada será apenas com o ingresso que será vendido na portaria. Já no sábado (18) a feira será aberta às 10h com entrada franca, mediante apresentação das cortesias até às 13h. No mesmo dia as vendas começam às 10h.

Abaixo segue a relação de palestras e eventos.

Quinta-feira, 17

Auditório UAI Eventos

14h30 Branding e Marca de Negócios – Pedro Henrique Lopes

16h O Cooperativismo de Crédito e a Sua Importância para a Sociedade – Elson Rocha Justino

17h30 Resiliência e Superação – A jornada inspiradora que levou um sete-lagoano a ser um líder em treinamento empresariais no Brasil inteiro – Marcelo Marani

Espaço de Conexão Empresarial CDL ACI

14h30 Oratória para Vendas em Alta Performance – Cleiton Matiolo

16h Leis Municipais de Incentivo ao Esporte e a Cultura como Ferramentas de

Desenvolvimento Econômico Local – Priscila Souza Castro Horta e Fabrício Fonseca

17h30 Sete Lagoas em números – Eduardo Fernandes

Sexta-feira, 18

Auditório UAI Eventos

14h30 Como Melhorar a Saúde e a Qualidade de Vida da Sua Empresa? – Daiane dos Santos Borges de Paula Barros

16h Desenvolvimento Regional e Negócios em Minas Gerais – Sec. Fernando Passalio de Avelar

17h30 Além dos Limites da Cidade – A importância de vencer fora de sua cidade natal – Gustavo Couto

Espaço de Conexão Empresarial CDL ACI

14h30 Empregabilidade – Desenvolvendo carreira na indústria do cimento – Mariana Moura

16h O cuidado com a imagem no caminho para o sucesso – Mariana Simões

17h30 Prêmio Antônio Pontes de empreendedorismo – Apresentação ACI

19h a importância da GCM em parceria com a sociedade do município e a sua integração junto a segurança pública e privada – Eid Pereira da Silva Junior

Sábado, 19

Auditório UAI Eventos

10h30 Mulheres em Conexão – Ronise Figueiredo

16h Varejo Show: Alto Impacto em Vendas – Thiago Varejo

Espaço de Conexão Empresarial CDL ACI

10h30 Encontro associadas CDL mulher

14h30 Ação CDL 50 anos

