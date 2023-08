Doação de leite humano ajuda mães e recém-nascidos em Sete Lagoas

A Campanha Agosto Dourado deste ano ressalta os direitos de mães e pais de amamentar seus filhos no ambiente de trabalho, promovendo a doação de leite materno como forma de auxílio mútuo entre mães e contribuindo para a saúde das crianças, enquanto destaca a importância da amamentação contínua e do leite materno como alimento exclusivo nos primeiros seis meses de vida, garantido por lei, com apelos para que empregadores cumpram essa proteção legal, e ofereçam suporte para a amamentação.

Foto: Reprodução/Internet

Há uma semana, Thayssa Kamile, encontra-se na maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças, dedicando-se ao cuidado de seu recém-nascido. E foi lá que ela descobriu que seu leite materno poderia ajudar outras mulheres e seus bebês.

Thayssa compartilha sua alegria por poder oferecer o precioso leite materno ao seu filho, enquanto também ajuda outras crianças. “Fico muito feliz sabendo que o meu filho vai poder mamar do meu leite e que eu também posso ajudar outras crianças. É muito gratificante. Se eu não pudesse amamentar minha criança, eu gostaria de receber essa doação”.

No entanto, a doação de leite não é apenas um ato de compaixão, mas também um meio para as mães evitarem desconfortos e inflamações nas mamas. Quando a produção de leite supera a demanda do bebê, podem surgir inchaços e dores nas mamas, como aconteceu com Thayssa. Ela compartilha seu motivo para a doação: “Eu doei o leite porque realmente tinha muito, e estava doendo. Então a Karine me orientou, explicou como funciona, me ajudou a retirar o leite e a fazer a doação”

Karine Nepomuceno, a enfermeira por trás dessa nobre iniciativa, trabalha incansavelmente no Posto de Coleta de Leite de Sete Lagoas. Seu papel abrange o atendimento dedicado às mães que estão na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e continua após o retorno delas para casa, juntamente com seus recém-nascidos. Karine explica o processo meticuloso de atendimento: “O atendimento começa com o acolhimento às puérperas (mães que acabaram de dar à luz) com orientação sobre a retirada do leite. Também realizamos a higienização, utilização de compressas para diminuir a dor das mães com leite excedente, realizamos os exames laboratoriais, e fazemos a coleta do leite, que é armazenado aqui e enviado ao banco de Leite Humano da Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte”

O leite doado passa por análises rigorosas na maternidade da capital antes de retornar a Sete Lagoas. Karine também fornece instruções detalhadas às mães sobre o armazenamento e uso adequado do leite em casa, sendo válido por até 15 dias no congelador ou freezer.

O ato generoso de doar leite humano se estende por todo o estado de Minas Gerais, com mais de 30 postos de coleta. Os interessados em doar podem procurar um Posto de Coleta de Leite Humano ou Banco de Leite Humano mais próximo. Informações sobre a localização desses postos estão disponíveis neste link.

Agosto Dourado - direitos de mães e pais que trabalham

Com o tema "Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham", a Campanha do Agosto Dourado deste ano busca ressaltar a relevância da amamentação contínua e do leite materno como alimento exclusivo até os primeiros seis meses de vida - um direito protegido por lei. A campanha também faz um chamado aos empregadores para que respeitem essa garantia legal.

Sione Dias, enfermeira e referência técnica da Coordenação de Atenção Primária da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Sete Lagoas, enfatiza esse direito fundamental: “a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) determina que a mulher tem direito a realizar a amamentação até que o filho complete seis meses de idade. E durante a jornada de trabalho, as mães têm direito a dois descansos especiais de meia hora cada um, com a finalidade de amamentar o bebê, inclusive crianças adotadas”.

Sione destaca a importância de que empregadores e colaboradores negociem esses horários em harmonia. Ela ressalta que tanto as mães lactantes quanto os pais, que podem alimentar seus filhos com leite materno doado, têm acesso a esses intervalos nos primeiros meses da vida da criança.

O leite materno é uma fonte inestimável de benefícios para a saúde da criança. É um alimento essencial nos primeiros meses de vida, reduzindo o risco de alergias, hipertensão, colesterol elevado, obesidade, diabetes, diarreia, infecções respiratórias e mortalidade infantil.

Da redação

*Com informações da Agência Minas