Agentes ambientais mirins: Sete Lagoas celebra a graduação de estudantes no PROGEA

Na quarta-feira (09), Sete Lagoas foi palco de uma cerimônia especial promovida pelo Comando de Policiamento de Meio Ambiente e pela Polícia Militar do Meio Ambiente, marcando a formatura dos alunos do 4º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Antônio Francisco de Oliveira. As crianças concluíram o Programa de Educação Ambiental - PROGEA 2023, em uma iniciativa que busca incutir valores socioambientais desde cedo.

Foto: Divulgação

O PROGEA (Programa de Educação Ambiental), tem como objetivo principal incentivar os alunos do 4º ano do ensino fundamental, pertencentes tanto à rede pública quanto à rede particular de ensino de Minas Gerais, a desenvolverem competências e habilidades voltadas para a adoção de comportamentos conscientes em relação ao meio ambiente. Através deste programa, os estudantes são preparados para contribuir com a prevenção ambiental, fomentar a sustentabilidade e promover a melhoria da qualidade de vida em suas comunidades.

O evento de formatura, ocorrido nas instalações da Escola Estadual Antônio Francisco de Oliveira, contou com a presença de importantes autoridades locais, além da diretoria da escola e seu corpo docente. Também marcaram presença o "Florestinha", figura emblemática do programa, juntamente com a querida mascote Coruja, que é adotada como símbolo dessa nobre iniciativa. Orgulhosos pais e familiares dos alunos participaram para celebrar a conquista de seus filhos.

Durante a cerimônia, os alunos receberam seus certificados de conclusão do PROGEA, um símbolo tangível de sua dedicação e empenho ao longo do programa. Além disso, as crianças foram nomeados como "Agentes Ambientais Mirins", reforçando seu compromisso com a causa ambiental e o papel ativo que desempenharão como defensores do meio ambiente em suas comunidades.

Ao todo, 79 alunos foram reconhecidos como concluintes deste valioso programa de educação ambiental, que visa plantar as sementes de responsabilidade e consciência ecológica desde a infância. A iniciativa do Comando de Policiamento de Meio Ambiente e do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente demonstra o comprometimento em moldar cidadãos que não apenas compreendam a importância do meio ambiente, mas também ajam como agentes de transformação em prol de um futuro sustentável.

Da redação, Djhessica Monteiro.