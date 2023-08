Passando a Limpo desta sexta-feira recebe o Assessor de Coordenação Ambiental Cristiano Morais

Na edição desta semana do "Passando a Limpo", teremos a honra de receber Cristiano Morais, Assessor de Coordenação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Além de desempenhar essa importante função, Cristiano desempenha um papel fundamental como coordenador das feiras em diversas localidades, incluindo Boa Vista, Nova Cidade, Várzea, JK, Verde Vale, Barreiro, Montreal e Jardim Arizona. Sua influência se estende ainda mais, visto que ele ocupa a posição de presidente na Comissão Permanente de Feiras Livres.

Foto: Arquivo Pessoal

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98973-3169.